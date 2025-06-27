10:41, 27 июня 2025

В Европе объяснили причину невозможности принятия Украины в ЕС

Орбан: Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее границы и население
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Украину нельзя принять в Европейский союз (ЕС), потому что неизвестны ее актуальные границы и население. Такую причину назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По словам политика, Евросоюзу перед принятием Украины в объединение необходимо понимать, что собой представляет страна, чтобы исходя из этого рассчитывать долю нового государства в общем бюджете и размер выделяемых ему субсидий.

«Никто не может сказать, что такое Украина. Мы знаем, что было ею. Мы не знаем, что это сейчас, и мы не знаем, чем это будет, что от нее останется. Где ее границы?.. Население бежит. Мы не знаем, сколько их, сколько их будет», — объяснил венгерский лидер.

Ранее Венгрия заблокировала решение саммита Европейского союза о начале переговоров по приему Украины в ЕС. Отмечается, что проект о начале переговоров по приему Украины в ЕС поддержали 26 из 27 членов объединения. Евросовет планирует вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей встрече, которая состоится в октябре 2025 года.

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