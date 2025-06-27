В Госдуме ответили на заявление министра обороны Украины о дальнобойных ударах по России

Депутат ГД Нестеренко назвал слова Умерова об ударах по РФ риторикой террористов

В Госдуме (ГД) ответили на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о наращивании интенсивности дальнобойных ударов по России. Депутат нижней палаты парламента от крымского региона Юрий Нестеренко назвал подобные высказывания риторикой террористов, передает РИА Новости.

«Заявление Умерова схоже с риторикой террористов и является прежде всего попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте», — обозначил Нестеренко.

Парламентарий также обратил внимание на то, что Умеров является главой делегации на российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта.

«[Они] не стремятся к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Затягивание конфликта позволяет [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продлить свой истекший срок президентских полномочий», — высказал свою позицию Нестеренко.

Ранее Умеров заявил, что Киев разработал план проведения дальнобойных операций и законтрактовал несколько десятков тысяч дальнобойных беспилотников.