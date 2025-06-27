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13:44, 27 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об абсурдных мыслях прибалтийских стран

Песков: Лидеры прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Лидеры прибалтийских стран высказывают много абсурдных мыслей, в этой связи можно только выразить сожаление. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очень много абсурдных мыслей и рассуждений высказывают руководители прибалтийских стран. Можно только выразить сожаление в этой связи», — сказал он.

Так он отреагировал на заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура о готовности страны принимать самолеты государств, которые способны нести ядерное оружие.

Ранее Эстония заявила о готовности принять самолеты НАТО с ядерным вооружением на борту. «Если некоторые из [самолетов] независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — сказал Певкур.

Вот это да!
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