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13:57, 27 июня 2025Россия

В России оценили шансы Пушкина сдать ЕГЭ по литературе

Депутат Госдумы Смолин заявил, что Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России оценили шансы русского поэта Александра Пушкина сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, классику не удалось бы это сделать, пишет НСН.

Депутат заявил, что существует большая разница между формализованным и творческим экзаменом. Он подчеркнул, что на сегодняшний день выпускникам снижают баллы не только за использование недостаточного количества слов, но и за избыточное — более 200.

«Скажу больше: если бы в XIX веке экзамен по литературе был бы формализованным, то Пушкин его бы не сдал (...) Мы посчитали, что в знаменитом стихотворении Пушкина "Воспоминания в Царском Селе", которое так восхитило [поэта и первого министра юстиции Российской империи Гавриила] Державина, около 865 слов. Получается, у Пушкина был серьезный риск не сдать ЕГЭ по литературе», — сказал Смолин.

Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко призвала донастроить систему ЕГЭ в России. В частности, она обратила внимание на то, что многим российским семьям приходится тратиться на репетиторов для подготовки детей к экзаменам.

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