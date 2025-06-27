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23:50, 27 июня 2025Россия

В России предложили отпраздновать истекшее время Байдена в политике

Дмитриев предложил отпраздновать, что Байден не успел развязать третью мировую
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Следует отпраздновать, что время экс-президента США Джо Байдена в политике истекло до того, как он втянул мир в третью мировую, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он напомнил. что прошел год с момента «харакири» Байдена на дебатах с нынешним главой государства Дональдом Трампом. «Столько всего раскрылось с тех пор», — отметил Дмитриев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что бывший президент США Джо Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года. Глава МИД добавил, что подобные высказывания экс-президента серьезно контрастировали его заявлениями после, включая угрозы о нанесении «стратегического поражения» России.

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