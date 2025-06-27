Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 27 июня 2025Россия

Военные отогнали стаю собак от школьника в российском городе и попали на видео

Гладков опубликовал видео с отгоняющими от школьника собак военными в Белгороде
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные отгоняли стаю собак от школьника в Белгороде и попали на видео. Ролик опубликовал глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как на идущего по тротуару школьника лают и кидаются минимум пять собак. Мальчик пытался убежать, но животные настигали его снова и снова, пока на дороге не остановился внедорожник с военными опознавательными знаками. Вышедшие на дорогу двое мужчин в военной форме спугнули собак голосом и топотом. Школьнику удалось спастись.

Со слов губернатора, он лично встречал собак в этом районе во время пробежек. «Были случаи, когда собаки начинали бросаться на меня. Но одно дело — взрослый, другое — ребенок», — написал он, призвав чиновников принять меры и обеспечить безопасность жителей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стая собак напала на пятилетнюю девочку, когда та направлялась в продуктовый магазин в сопровождении брата и сестры. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Работники старейшего уральского завода спасли зайчат

    Фицо оценил санкции против России фразой «очень секси»

    Россиянка разработала одежду для слабовидящих и их собак-поводырей

    На Украине захотели запретить аборты из-за демографического кризиса

    Россиянки стали одними из лучших оперных вокалисток в мире

    Названы 100 лучших фильмов XXI века

    Автовладельцы согласились пересесть на экотранспорт при одном условии

    В России вынесли приговор дезертировавшему из ВСУ немецкому наемнику

    Военные отогнали стаю собак от школьника в российском городе и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости