Военные отогнали стаю собак от школьника в российском городе и попали на видео

Гладков опубликовал видео с отгоняющими от школьника собак военными в Белгороде

Российские военные отгоняли стаю собак от школьника в Белгороде и попали на видео. Ролик опубликовал глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как на идущего по тротуару школьника лают и кидаются минимум пять собак. Мальчик пытался убежать, но животные настигали его снова и снова, пока на дороге не остановился внедорожник с военными опознавательными знаками. Вышедшие на дорогу двое мужчин в военной форме спугнули собак голосом и топотом. Школьнику удалось спастись.

Со слов губернатора, он лично встречал собак в этом районе во время пробежек. «Были случаи, когда собаки начинали бросаться на меня. Но одно дело — взрослый, другое — ребенок», — написал он, призвав чиновников принять меры и обеспечить безопасность жителей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стая собак напала на пятилетнюю девочку, когда та направлялась в продуктовый магазин в сопровождении брата и сестры. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.