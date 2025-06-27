Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео

Shot: Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео

Пожар, возникший после взрыва на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Отмечается, что на воздух взлетело снаряжение, которое использовалось во время съемок. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее в МЧС Азербайджана сообщили, что пожар был локализован в кратчайшие сроки благодаря оперативно принятым мерам.

3 июня в сети появились кадры мощного пожара, возникшего на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области после взрыва.