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00:28, 27 июня 2025Бывший СССР

Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео

Shot: Возникший после взрыва на киностудии в Баку пожар попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Пожар, возникший после взрыва на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Отмечается, что на воздух взлетело снаряжение, которое использовалось во время съемок. В данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее в МЧС Азербайджана сообщили, что пожар был локализован в кратчайшие сроки благодаря оперативно принятым мерам.

3 июня в сети появились кадры мощного пожара, возникшего на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области после взрыва.

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