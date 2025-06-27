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16:34, 27 июня 2025Бывший СССР

Зеленский ввел новые санкции против производителей «Шахедов»

Зеленский ввел новые санкции против российских производителей «Шахедов»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских производителей дронов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Санкции введены против 52 физических лиц-граждан России и 35 юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами России и Китая. Среди них есть компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями «Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» и поставляющие компоненты, оборудование и материалы для производства дронов.

Также санкции наложены на поставщиков станков и другого оборудования для предприятий военно-промышленного комплекса России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что более четырех миллионов дронов будет поставлено Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что ВСУ начнет использование дронов-перехватчиков.

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