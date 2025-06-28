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18:24, 28 июня 2025Бывший СССР

Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО

Адвокат архиепископа Аджапахяна сообщил о его переводе в СИЗО в Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Адвокат армянского архиепископа Микаэля Аджапахяна Ерем Саркисян сообщил о переводе своего клиента в СИЗО. Об этом он рассказал в интервью «Sputnik Армения».

«Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен", но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО "Ереван-Кентрон"», — сообщает юрист. Уточняется, что это изолятор при Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

27 июня Сотрудники Службы национальной безопасности Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II в Эчмиадзине. Вскоре он был задержан.

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