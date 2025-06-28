Армия России поразила пункты дислокации ВСУ в 142 районах

Российская армия поразила пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах

Российская армия поразила пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ведомство уточняет, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Были поражены склады боеприпасов, цеха сборки и производства ударных беспилотных летательных аппаратов и места хранения безэкипажных катеров, уточняет Минобороны.

Сообщается также об ударах по «пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах».

Ранее Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Новую Круглякову в Харьковской области.