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12:15, 28 июня 2025Россия

Армия России поразила пункты дислокации ВСУ в 142 районах

Российская армия поразила пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия поразила пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ведомство уточняет, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Были поражены склады боеприпасов, цеха сборки и производства ударных беспилотных летательных аппаратов и места хранения безэкипажных катеров, уточняет Минобороны.

Сообщается также об ударах по «пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах».

Ранее Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Новую Круглякову в Харьковской области.

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