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12:41, 28 июня 2025Бывший СССР

Баку потребовал расследовать задержания азербайджанцев на Урале

Баку выразил обеспокоенность в связи с задержаниями азербайджанцев на Урале
Андрей Шеньшаков

Фото: Nikolay Gyngazov / Shutterstock / Fotodom  

Министерство внутренних дел (МИД) Азербайджана выразило обеспокоенность в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

МИД призвал российские власти расследовать ситуацию на Урале «в связи с задержаниями соотечественников и получением некоторыми серьезных ранений в ходе спецоперации ФСБ России».

«Ожидаем, что Россия проведет срочное расследование и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в неприемлемом насилии», — заявили в министерстве.

Следственный комитет РФ заявил о «проведении комплекса мероприятий в рамках расследования уголовных дел». Известно, что у задержанных прошли обыски. Накануне в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, некоторых из них отпустили после следственных действий. Сообщалось, что среди задержанных искали убийцу.

Ранее стало известно, что в России заявили о возможности признания Азербайджаном новых регионов.

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