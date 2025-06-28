Российские военные на сумском направлении на 14 километров отодвинули ВСУ от границы

Марочко: ВС РФ на сумском направлении на 14 км отодвинули ВСУ от границы

Российские военные на ряде участков сумского направления отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от государственной границы РФ почти на 14 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Он отметил, что на сумском направлении продолжает формироваться так называемая буферная зона.

«На данный момент самым большим продвижением от административной границы Российской Федерации является расстояние более 13,5 километра», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны в Сумской области: Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки.