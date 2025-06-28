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05:07, 28 июня 2025Бывший СССР

Российские военные на сумском направлении на 14 километров отодвинули ВСУ от границы

Марочко: ВС РФ на сумском направлении на 14 км отодвинули ВСУ от границы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные на ряде участков сумского направления отодвинули Вооруженные силы Украины (ВСУ) от государственной границы РФ почти на 14 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Он отметил, что на сумском направлении продолжает формироваться так называемая буферная зона.

«На данный момент самым большим продвижением от административной границы Российской Федерации является расстояние более 13,5 километра», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны в Сумской области: Вооруженные силы (ВС) РФ продвинулись в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки.

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