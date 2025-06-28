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17:09, 28 июня 2025Бывший СССР

Конфронтацию Пашиняна с церковью объяснили

Скапини: Конфронтация властей и Армянской церкви вызвана ослаблением Пашиняна
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Vilf / Photo host agency RIA Novosti / AP

Публичный конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) обусловлен ослаблением позиций премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил бывший посол Италии в Армении Бруно Скапини, передает РИА Новости.

«Проблемные аспекты нынешних отношений между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ), по моему мнению, должны быть рассмотрены в контексте растущей социальной напряженности, которую вызвало нынешнее правительство Никола Пашиняна после его автократического дрейфа», — рассказал бывший дипломат.

Скипани отметил, что причинами возникновения антиправительственных настроения являются ликвидация Нагорно-Карабахской республики, налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией и их ухудшение с Россией.

Публичный конфликт Никола Пашиняна с ААЦ начался в мае. В июне начались аресты представителей духовенства, которых обвиняют в подготовке переворота и коррупции внутри религиозной структуры.

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