Конфронтацию Пашиняна с церковью объяснили

Скапини: Конфронтация властей и Армянской церкви вызвана ослаблением Пашиняна

Публичный конфликт между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) обусловлен ослаблением позиций премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил бывший посол Италии в Армении Бруно Скапини, передает РИА Новости.

«Проблемные аспекты нынешних отношений между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ), по моему мнению, должны быть рассмотрены в контексте растущей социальной напряженности, которую вызвало нынешнее правительство Никола Пашиняна после его автократического дрейфа», — рассказал бывший дипломат.

Скипани отметил, что причинами возникновения антиправительственных настроения являются ликвидация Нагорно-Карабахской республики, налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией и их ухудшение с Россией.

Публичный конфликт Никола Пашиняна с ААЦ начался в мае. В июне начались аресты представителей духовенства, которых обвиняют в подготовке переворота и коррупции внутри религиозной структуры.

