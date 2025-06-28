Ликвидация наемника из «отряда разбойников» в Брянской области попала на видео

В сеть попало видео ликвидации наемника «отряда разбойников» в Брянской области

В сеть попало видео с нашлемной камеры GoPro, запечатлевшие ликвидацию наемника из подразделения Rogue Unit («отряд разбойников»), сражающегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Брянской области. Его опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Съемка запечатлела момент, когда один из наемников оказался подстрелен при попытке подобраться к российским военным. Несший камеру сослуживец пытался обратиться к нему, однако военный не реагировал.

Отмечается, что попавший на видео бой произошел 27 октября 2024 года.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины попытались контратаковать в Сумской области. При этом российские войска отразили нападения со стороны противника.