Министром иммиграции Греции стал сторонник расстрелов мигрантов

Министром иммиграции Греции стал политик, призывавший расстреливать мигрантов

Министром иммиграции и убежища Греции стал политик Танос Плеврис, призывавший расстреливать мигрантов. Об этом сообщает Greek Reporter.

Утверждается, что Плеврис считает необходимым отстреливать на границе прибывающих в страну мигрантов. Он также выступает за сохранение «чистоты греческой расы» и предлагает запретить оказывать мигрантам помощь при пересечении границы.

До этого он занимал пост министра здравоохранения, а его отца Константиноса Плевриса некоторые греческие СМИ называли «нацистом» и «теоретиком фашистского государства».

Ранее стало известно, что почти половина приехавших в Россию мигрантов поставила шариат выше светских законов. При этом почти каждый четвертый иностранец готов участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в России в соответствии с предписаниями религии.