Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:46, 28 июня 2025Мир

Министром иммиграции Греции стал сторонник расстрелов мигрантов

Министром иммиграции Греции стал политик, призывавший расстреливать мигрантов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министром иммиграции и убежища Греции стал политик Танос Плеврис, призывавший расстреливать мигрантов. Об этом сообщает Greek Reporter.

Утверждается, что Плеврис считает необходимым отстреливать на границе прибывающих в страну мигрантов. Он также выступает за сохранение «чистоты греческой расы» и предлагает запретить оказывать мигрантам помощь при пересечении границы.

До этого он занимал пост министра здравоохранения, а его отца Константиноса Плевриса некоторые греческие СМИ называли «нацистом» и «теоретиком фашистского государства».

Ранее стало известно, что почти половина приехавших в Россию мигрантов поставила шариат выше светских законов. При этом почти каждый четвертый иностранец готов участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в России в соответствии с предписаниями религии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров рассказал о просьбе Путина не обижать сына и его жену

    Россиянку оштрафовали за призыв «истреблять цыган»

    В Подмосковье таксист насмерть сбил ребенка

    Российского сенатора отказались впускать в Армению

    Первая леди КНДР появилась на публике впервые с 2023 года

    Министром иммиграции Греции стал сторонник расстрелов мигрантов

    Легенда МЮ раскритиковал Fan ID

    В Госдепе высказались о поддержке Украины

    Названы катастрофические последствия удара США по Ирану

    В США раскрыли необычные подробности депортации нелегала-каннибала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости