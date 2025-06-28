Минобороны сообщило о сбитых за час беспилотниках

Минобороны России: Система ПВО за час сбила восемь БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) за один час сбила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 6:45 до 8:00 мск. Четыре беспилотника были уничтожены на Орловской областью, три — над Брянской областью, а еще один — над Крымом.

Ранее система ПВО сбила четыре БПЛА в небе над Брянской областью. Также Минобороны России сообщило о поражении 16 беспилотников.