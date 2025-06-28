На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ

Несуществующую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли на Сумском направлении. Об этом сообщило РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах сообщил, что анализ данных о жертвах со стороны украинской армии выявил упоминания о 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. При этом официально такого подразделения нет.

Предположительно, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в Новомосковске. Солдат из этого формирования уже перебрасывают в зону активных боевых действий.

Отмечается, что родственники военнослужащих, которые пали на этом направлении, так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. По словам источника, все это говорит о попытке скрыть хаос в армии и реальные потери.

Ранее сообщалось, что из приграничных районов Сумской области вывезли уже 58 тысяч жителей. Воздушные тревоги там длятся по 14 часов в сутки.