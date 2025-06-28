Пашинян захотел остановить ругань

Премьер-министр Армении Пашинян пообещал отказаться от оскорблений на пять дней

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел прекратить оскорбления в общественных дискуссиях и пообещал первым отказаться от них на пять дней. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он предложил достичь общественного консенсуса в этом вопросе с 1 июля. С этого момента он пообещал отказаться от оскорблений в публичном поле.

«Я предлагаю 1 июля в качестве даты начала консенсуса, и с этого момента и до 5 июля я налагаю вето на использование мной "апокрифической" терминологии и языка», — написал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян предложил главе Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II продемонстрировать своего пенис. Это стало ответом на обвинения священнослужителя в обрезании главы кабмина Армении. До этого Пашинян обвинял главу ААЦ в нарушении обета безбрачия и кумовстве.