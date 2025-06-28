Путин поздравил российских выпускников

Президент Путин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и верить в себя

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с завершением обучения, пожелав им обрести свое призвание, уверенно верить в собственные силы, смело двигаться вперед и ставить перед собой амбициозные задачи, сообщает РИА Новости.

«Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты», — заявил Путин.

Российский лидер также указал роль учителей, к которым обращены искренние и идущие от сердца слова благодарности выпускников.

Глава государства уверен, что выпускники навсегда сохранят в памяти добрые советы, наставления и душевную щедрость своих учителей, а также не раз будут возвращаться в свою родную школу.

«Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами», — отметил российский лидер.

Ранее Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания. В зависимости от возраста учащихся оно должно варьироваться от одного до двух часов в день.