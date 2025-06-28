Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 28 июня 2025Россия

Путин поздравил российских выпускников

Президент Путин пожелал выпускникам школ найти свое призвание и верить в себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с завершением обучения, пожелав им обрести свое призвание, уверенно верить в собственные силы, смело двигаться вперед и ставить перед собой амбициозные задачи, сообщает РИА Новости.

«Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты», — заявил Путин.

Российский лидер также указал роль учителей, к которым обращены искренние и идущие от сердца слова благодарности выпускников.

Глава государства уверен, что выпускники навсегда сохранят в памяти добрые советы, наставления и душевную щедрость своих учителей, а также не раз будут возвращаться в свою родную школу.

«Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами», — отметил российский лидер.

Ранее Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания. В зависимости от возраста учащихся оно должно варьироваться от одного до двух часов в день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    В России назвали претендента на глупость года

    Трамп раскритиковал Иран со словами «они всегда такие злые»

    Стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт

    В Дании перестали бояться планов США по Гренландии и стали опасаться России

    В России объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

    Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним

    В МИД назвали невыгодным для России вступление Украины в ЕС

    Путин поздравил российских выпускников

    Командиру ракетной бригады ВСУ дали пожизненный срок в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости