Путин возмутился обвинениями в агрессивном поведении в адрес России

Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблемы в Донбассе

Президент России Владимир Путин напомнил, что Россия на протяжении восьми лет пыталась мирно решить все проблемы в Донбассе, однако Запад обманул Москву, а теперь еще и обвиняет ее в агрессии. Слова российского лидера передает ТАСС.

«Мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирным путем решить этот вопрос. Нас обманули, публично признались опять в этом — и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции публично же сказали, что не собирались они выполнять Минских соглашений», — заявил Путин. Он напомнил, что целью подписания соглашений для западных стран была накачка Украины оружием.

В связи с этим, отметил президент, Россия была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с Уставом ООН. Однако, по его словам, на это никто не обращает внимания.

«Сначала приехали, подписали гарантии между президентской властью и оппозицией. Потом через несколько дней провели госпереворот, поддержали его, деньги за это заплатили, публично сознались в этом, а потом начали говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно», — добавил Путин. Он резюмировал, что лидеры коллективного Запада либо «сами идиоты», либо принимают российскую сторону «за дурачков».

Ранее российский лидер заявил, что игра с Западом в одни ворота закончилась.