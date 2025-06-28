Российского военного объявили в розыск по подозрению в расправе над человеком

Военного разыскивают по подозрению в расправе над человеком в Липецкой области

Военного, сбежавшего из-под сопровождения, объявили в розыск по подозрению в расправе над человеком в Липецкой области. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, 25 июня в доме на Томской улице Ельца нашли 49-летнего Алексея без признаков жизни. На шее мужчины было две колото-резаные раны.

Сотрудникам оперативных служб удалось определить подозреваемого, им оказался 36-летний военнослужащий из Псковской области Олег Я. Выяснилось, что за день до преступления он сбежал из-под сопровождения из поезда Санкт-Петербург — Ейск.

Россиянина объявили в розыск. Согласно ориентировке полиции, он одет в военную форму и кепку с шевроном ЧВК «Вагнер». Отмечается, что у подозреваемого уже есть несколько судимостей, в том числе за кражи, грабежи и разбои.

Ранее в Московской области разоблачили банду полицейских-вымогателей. Они шантажом и насилием выбивали деньги у россиян.