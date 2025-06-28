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16:24, 28 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках Ирана устранить Трампа и Помпео

WP: Ирану почти удалось ликвидировать Помпео в 2022 году в Париже
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: John Raoux / AP

Ирану почти удалось ликвидировать бывшего госсекретаря США Майка Помпео в Париже в 2022 году. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на еще не вышедшую книгу «2024: Как Трамп вновь завладел Белым домом, а демократы потеряли Америку» журналистов Джоша Доузи, Тайлера Пейджера и Айзека Арнсдорфа.

Как утверждают журналисты, иранским киллерам якобы удалось узнать, в каком отеле остановился бывший госсекретарь США, после чего предприняли попытку ликвидировать его. По словам авторов книги, спастись ему удалось лишь чудом. Других подробностей они не приводят.

Кроме того, отмечается, что с постоянными угрозами после окончания первого срока на посту президента регулярно сталкивался Дональд Трамп, так же как и его бывшие советники и другие члены администрации. Журналисты, поговорившие с сотрудниками Белого дома и правоохранительных органов, добавили, что за три года перед выборами президента США 2024-го года Тегеран пытался устранить американских чиновников как минимум трижды.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь, от которых «время от времени все опускается» внутри. Он добавил, что на действующих и бывших глав государства шесть раз нападали с оружием.

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