Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь

Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь, от которых внутри все опускается

Президент США Дональд Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь, от которых «время от времени все опускается» внутри. Его слова приводит РИА Новости.

Политик сравнил статистику смертности среди людей, занимающихся экстремальными видами деятельности, например гонками или родео. Он отметил, что среди них жертвы составляют доли процента, в то время как среди американских президентов — пять процентов.

Четыре из 45 лидеров США не выжили в результате покушений, на действующих и бывших глав государства шесть раз нападали с оружием.

«Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался. Это опасная профессия. Но это нормально», — сказал Трамп.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

