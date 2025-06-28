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11:03, 28 июня 2025Спорт

Стало известно о желании ПСЖ избавиться от Сафонова ради украинца

Goal: ПСЖ хочет избавиться от Сафонова ради Забарного
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Парижский ПСЖ хочет избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом стало известно Goal.

Это связано с желанием парижан приобрести у английского «Борнмута» защитника сборной Украины Илью Забарного. Утверждается, что тот не хочет играть в одной команде с Сафоновым, у которого есть российское гражданство.

«Борнмут» требовал за 22-летнего Забарного 70 миллионов евро. ПСЖ готов заплатить около 50 миллионов, и стороны близки к соглашению.

Ранее стало известно о том, что в покупке Сафонова заинтересованы два клуба. Это «Борнмут» и турецкий «Галатасарай».

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