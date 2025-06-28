Стало известно о желании «Зенита» купить бывшего футболиста сборной Англии

Журналист ди Марцио: «Зенит» хочет купить у «Ромы» Тэмми Абрахама

Петербургский «Зенит» хочет купить у итальянской «Ромы» бывшего футболиста сборной Англии Тэмми Абрахама. Об этом стало известно журналисту Джанлука ди Марцио, соответствующую информацию он опубликовал на своем сайте.

Уточняется, что российский клуб готов заплатить итальянцам 20 миллионов евро. Самому игроку предложен трехлетний контракт с зарплатой в размере 5 миллионов евро в год.

Сам Абрахам пока не готов к переезду в Россию. Однако российский клуб не теряет надежды приобрести футболиста и планирует провести телефонные переговоры с его агентами.

Помимо «Ромы», Абрахам выступал за английские «Челси» и «Астон Виллу», а также «Милан». В его активе три гола в 11 матчах в составе сборной Англии.