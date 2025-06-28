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07:55, 28 июня 2025Бывший СССР

Суд арестовал архиепископа Микаеля Аджапахяна

Ереванский суд арестовал архиепископа Микаеля Аджапахяна на 2 месяца
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Микаель Аджапахян (справа)

Микаель Аджапахян (справа). Фото: Стрингер / РИА Новости

Ереванский суд арестовал архиепископа Микаеля Аджапахяна на 2 месяца, сообщает Sputnik Армения.

Его адвокаты планируют обжаловать решение. Аджапахяну ограничили общение и разрешили контактировать только с родными. Архиепископа обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

27 июня силовики ворвались в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви Гарегина II в Эчмиадзине. Они хотели задержать Аджапахяна на фоне конфликта премьер-министра страны Никола Пашиняна с церковью, заявил адвокат священнослужителя Мигран Погосян.

Всего власти Армении отправили в Эчмиадзин четыре спецподразделения для задержания Аджапахяна — лучшие подразделения внутренних войск, полиции и местной службы безопасности. Сам он подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, и добавил, что не является угрозой для Армении. Настоящая угроза, по его словам, «сидит в правительстве».

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