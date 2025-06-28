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21:39, 27 июня 2025Мир

Трамп решил прекратить все торговые переговоры с Канадой

Трамп: США прекращают все торговые переговоры с Канадой и вводят пошлины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США больше не будут вести торговые переговоры с Канадой. Кроме того, Вашингтон введет пошлины на товары из соседней страны. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней», — сообщил президент США.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что Оттава ввела налог на цифровые услуги в отношении американских технологических компаний, пояснил Трамп. Он отметил, что торговать с Канадой было крайне сложно и ранее, но последние действия канадских властей — «это прямое и вопиющее» нападение на США.

Американский лидер также обвинил Канаду в том, что она копирует действия Евросоюза, который сейчас обсуждает возможность введения такого налога в отношении Вашингтона.

Ранее глава Российского экспортного центра Вероника Никишина поделилась мнением, что пошлины, вводимые Трампом, открывают новые торговые возможности для России.

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