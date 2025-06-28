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07:07, 28 июня 2025Бывший СССР

Украинские ТЦК начали использовать беспилотники

Сотрудники ТЦК на Украине ищут уклонистов с помощью дронов с тепловизорами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас ввели новшество: ТЦК ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики», — подчеркнул он.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Запорожской области мужчина, катавшийся в трамвае с гранатой в руках, обезопасил себя от сотрудников ТЦК.

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