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10:49, 28 июня 2025Из жизни

Увлекшийся телефоном рабочий зашел в пустую шахту лифта и упал

В Китае увлекшийся телефоном рабочий зашел в пустую шахту лифта и упал
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

В Китае мужчина во время рабочего дня отвлекся на телефон и не заметил, как зашел в пустую шахту лифта. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

На видео попал момент, когда мужчина, сильно увлекшись информацией в телефоне, заходит в пустую шахту лифта и пропадает. В результате произошедшего он упал вместе с ручным погрузчиком. Как отмечает издание, в результате случившегося мужчина не выжил.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автокран рухнул на стоявшего в котловане рабочего. Тогда также стало известно, что мужчина из-за полученных травм не выжил.

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