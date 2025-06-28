В Китае увлекшийся телефоном рабочий зашел в пустую шахту лифта и упал

В Китае мужчина во время рабочего дня отвлекся на телефон и не заметил, как зашел в пустую шахту лифта. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

На видео попал момент, когда мужчина, сильно увлекшись информацией в телефоне, заходит в пустую шахту лифта и пропадает. В результате произошедшего он упал вместе с ручным погрузчиком. Как отмечает издание, в результате случившегося мужчина не выжил.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге автокран рухнул на стоявшего в котловане рабочего. Тогда также стало известно, что мужчина из-за полученных травм не выжил.