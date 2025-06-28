В Армении потребовали освободить арестованного архиепископа

Армянская апостольская церковь призвала освободить арестованного архиепископа

Армянская апостольская церковь (ААЦ) потребовала немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного властями в Ереване. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Иерей был задержан судом на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти.

«Призываем судебную систему и компетентные органы Армении действовать в рамках закона и немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна», — говорится в заявлении.

Представители церкви осудили задержание, назвав его логичным следствием антицерковной политики со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее стало известно, что конфронтацию властей с Армянской церковью объяснили ослаблением фигуры Пашиняна на политической арене.