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19:25, 28 июня 2025Бывший СССР

В Армении потребовали освободить арестованного архиепископа

Армянская апостольская церковь призвала освободить арестованного архиепископа
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Армянская апостольская церковь (ААЦ) потребовала немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного властями в Ереване. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Иерей был задержан судом на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти.

«Призываем судебную систему и компетентные органы Армении действовать в рамках закона и немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна», — говорится в заявлении.

Представители церкви осудили задержание, назвав его логичным следствием антицерковной политики со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Ранее стало известно, что конфронтацию властей с Армянской церковью объяснили ослаблением фигуры Пашиняна на политической арене.

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