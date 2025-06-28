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10:54, 28 июня 2025Бывший СССР

В ДНР назвали влияющие на размер безопасной зоны на границе условия

Пушилин: Пределы безопасной зоны на Украине зависят от поставляемой Киеву помощи
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Пределы безопасной зоны на границе России и Украины зависят от помощи, поставляемой Киеву союзниками. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Пределы безопасной зоны, создаваемой на границе РФ и Украины, зависят от поставляемой Киеву техники и оружия», — приводит его слова агентство.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные на ряде участков сумского направления отодвинули Вооруженные силы Украины от государственной границы РФ почти на 14 километров. Он подчеркнул, что на данном направлении армия России продолжает формировать буферную зону.

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