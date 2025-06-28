В ДНР выгнанные ВСУ из домов люди четыре месяца ждали российских военных

Выгнанные ВСУ из домов жители Ульяновки в ДНР четыре месяца ждали ВС России

Выгнанные из своих домов бойцами Вооруженных сил (ВС) Украины жители Ульяновки в Донецкой народной республике (ДНР) четыре месяца ждали, пока населенный пункт займут российские военные. Об этом сообщил командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Росомаха, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие выгнали жителей села из домов, из-за чего те были вынуждены прятаться в полуразрушенных подвалах. По словам военного, сейчас эвакуированные люди получили дома и работу.

«На протяжении четырех месяцев они переселялись из одного подвала в другой. С детьми причем. Прятались, как мыши. Дети, женщины, старики ели те запасы, которые находили. Они все благодарят, они все хотели, чтобы мы им помогли. Ждали наших пацанов, пока придем и благополучно их спасем», — рассказал он.

Минобороны России 20 июня сообщило, что российские войска заняли Ульяновку в ДНР. Кроме того, под контроль российских военных перешли населенные пункты Зеленый Кут и Новониколаевка.