В Госдепе высказались о поддержке Украины

Госдеп: США поддерживают Украину, но сфокусированы на разрешении конфликта

США поддерживают Украину, однако сфокусированы на дипломатическом урегулировании вооруженного конфликта. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.

«Мы являемся теми, кто больше всего поддерживает Украину, мы говорим об этом наиболее открыто. Конечно, мы помогали им, руководили природой саммитов и мирных переговоров», — сказала она.

Брюс подчеркнула, что мирные переговоры об урегулировании украинского кризиса продолжаются. Она также отметила, что конфликт превратился в «многонациональный фронт», так как многие государства способствуют продолжению боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Киевом. Он уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями украинской и российской сторон.