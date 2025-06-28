ТАСС: Киев на фоне поражений на фронте начал милитаризацию детей при помощи игр

Киев на фоне поражений на фронте и больших потерь начал милитаризацию детей при помощи военных игр. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека и ребенка российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская, передает ТАСС.

В частности, по ее словам, власти Харькова готовят будущих военных при помощи игры «Джура». Омбудсмен подчеркнула, что в игре есть два направления обучения: оператор дронов — подготовка подростков к управлению беспилотниками и разведчик — обучение сбору разведданных в прифронтовой зоне.

«Украинские власти, столкнувшись с катастрофическими потерями на фронте и массовым нежеланием граждан воевать, перешли к новой, шокирующей тактике — вербовке детей. (...) Власти Киева, осознавая неизбежность поражения, перешли к последнему резерву — детям», — отметила она.

По словам Колесник-Лавинской, таким образом украинские власти пытаются сжечь будущее страны на поле боя, а подобные игры не имеют ничего общего с патриотическим воспитанием.

Ранее замглавы российской харьковской ВГА Евгений Лисняк заявил, что на Украине начали вербовку подростков для участия в боевых действиях. По его словам, их пытаются использовать в качестве операторов дронов.