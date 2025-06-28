В Мариуполе назначили нового мэра

Новым мэром Мариуполя стал бывший глава правительства Запорожской области Антон Кольцов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Информацию о назначении Кольцова подтвердил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты поддержали кандидатуру Кольцова на пост главы администрации города», — сообщил Рогов во время избрания нового градоначальника.
Также Рогов дал свою оценку профессиональным навыкам Кольцова, которого описал как опытного управленца, имеющего талант и системное мышление.
Ранее стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах сделать Мариуполь крупным транспортным хабом.