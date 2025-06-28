В Мариуполе назначили нового мэра

Мэром Мариуполя стал экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов

Новым мэром Мариуполя стал бывший глава правительства Запорожской области Антон Кольцов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Информацию о назначении Кольцова подтвердил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты поддержали кандидатуру Кольцова на пост главы администрации города», — сообщил Рогов во время избрания нового градоначальника.

Также Рогов дал свою оценку профессиональным навыкам Кольцова, которого описал как опытного управленца, имеющего талант и системное мышление.

Ранее стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о планах сделать Мариуполь крупным транспортным хабом.