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20:01, 28 июня 2025Мир

В США заявили об укреплении власти Трампа за счет суда

NYT: Верховный суд США ограничил право на блокировку указов Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Will Dunham / Reuters

Верховный суд США ограничил право на блокировку указов президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Теперь решения Трампа можно будет заблокировать только с помощью коллективных исков. До этого суды могли самостоятельно приостанавливать действие указов. В Демократической партии назвали это решение «ударом по американской системе права».

В апреле федеральный судья Джеймс Боасберг заявил, что администрацию Дональда Трампа могут признать виновной в неуважении к суду США.

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