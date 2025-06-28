В США заявили об укреплении власти Трампа за счет суда

NYT: Верховный суд США ограничил право на блокировку указов Трампа

Верховный суд США ограничил право на блокировку указов президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Теперь решения Трампа можно будет заблокировать только с помощью коллективных исков. До этого суды могли самостоятельно приостанавливать действие указов. В Демократической партии назвали это решение «ударом по американской системе права».

В апреле федеральный судья Джеймс Боасберг заявил, что администрацию Дональда Трампа могут признать виновной в неуважении к суду США.