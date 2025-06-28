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07:34, 28 июня 2025Бывший СССР

Военный рассказал об убийстве пожилых жителей Селидово ВСУ

Боец Борзый: ВСУ убили пожилых жителей Селидово у стен домов в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый заявил, что украинские военные убили пожилых мирных жителей в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

По словам военного, пожилых жителей села расстреляли у стен домов.

«Когда мы только заходили в Селидово, бабушки были застрелены, дедушки, мирное население просто лежало возле стен. Они [мирные люди] были просто расстреляны, под стеной лежали, а в стене дыры от пуль», — сообщил он.

Ранее Борзый рассказал, что оператор украинского FPV-дрона убил мирную жительницу Селидово, когда она шла к колодцу. По его словам, украинский военный хорошо видел, что его целью стала мирная жительница.

До этого ФСБ обнаружила заминированный схрон ВСУ с гранатометами на территории села Селидово. По данным ведомства, тайник был подготовлен украинскими военными при отступлении.

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