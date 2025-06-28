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13:04, 28 июня 2025Мир

Йеменские хуситы заявили об успешном ракетном ударе по Израилю

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту в израильском городе Беэр-Шева
Андрей Шеньшаков

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетного удара по объекту на территории Израиля. Об этом заявил один из лидеров вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, целью атаки стал неназванный объект в израильском городе Беэр-Шева. Сариа подтвердил, что удар был успешным, и ракеты достигли цели.

«Йеменские вооруженные силы провели качественную операцию, атаковав баллистической ракетой "Зульфикар" чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева», — сообщил он.

Сообщается, что йеменские повстанцы впервые взяли на себя ответственность за удар по территории Израиля после заключения между Израилем и Ираном соглашения о прекращении огня.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы заявили, что ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

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