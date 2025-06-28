Йеменские хуситы заявили об успешном ракетном ударе по Израилю

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетного удара по объекту на территории Израиля. Об этом заявил один из лидеров вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, целью атаки стал неназванный объект в израильском городе Беэр-Шева. Сариа подтвердил, что удар был успешным, и ракеты достигли цели.
«Йеменские вооруженные силы провели качественную операцию, атаковав баллистической ракетой "Зульфикар" чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева», — сообщил он.
Сообщается, что йеменские повстанцы впервые взяли на себя ответственность за удар по территории Израиля после заключения между Израилем и Ираном соглашения о прекращении огня.
Ранее стало известно, что йеменские хуситы заявили, что ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.