Зеленский заявил о поставках компонентов для оружия из стран Запада в Россию

Зеленский: Страны Запада продолжают поставлять в РФ компоненты для оружия

Компании из стран Запада продолжают поставлять России оборудование и критические компоненты для оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, содержащихся в российских дронах, в российских ракетах», — рассказал он. По словам политика, Киеву известно и о «контрактах со снабжением», которые запланированы на следующий год. «Все это нужно останавливать. Безусловно», — подчеркнул Зеленский, призвав усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее Зеленский заявил, что Украина передала партнерам информацию об иностранных компаниях, которые поставляют в России станки для производства оружия. По его словам, этим занимаются компании из Китая, Тайваня, Германии, Чехии, Южной Кореи, Японии и Индии, и даже одна из США.