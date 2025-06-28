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00:35, 28 июня 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о поставках компонентов для оружия из стран Запада в Россию

Зеленский: Страны Запада продолжают поставлять в РФ компоненты для оружия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Компании из стран Запада продолжают поставлять России оборудование и критические компоненты для оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, содержащихся в российских дронах, в российских ракетах», — рассказал он. По словам политика, Киеву известно и о «контрактах со снабжением», которые запланированы на следующий год. «Все это нужно останавливать. Безусловно», — подчеркнул Зеленский, призвав усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее Зеленский заявил, что Украина передала партнерам информацию об иностранных компаниях, которые поставляют в России станки для производства оружия. По его словам, этим занимаются компании из Китая, Тайваня, Германии, Чехии, Южной Кореи, Японии и Индии, и даже одна из США.

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