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22:36, 29 июня 2025Мир

МИД Ирана осудил слова Трампа в адрес Хаменеи

МИД Ирана осудил слова Трампа о спасении верховного лидера аятоллы Хаменеи
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Министерстве иностранных дел Ирана осудили слова президента США Дональда Трампа в адрес верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Так в официальном Telegram-канале ведомства отреагировали на заявления американского лидера, что он лично спас Хаменеи от унизительной смерти, а также предотвратил финальный удар Израиля по Тегерану.

Помимо этого, Трамп объявил, что прекращает работу по снятию санкций с Ирана из-за слов верховного лидера страны о победе над Израилем.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает нелепые заявления и неуважительное поведение президента США в отношении верховного лидера и иранского народа», — сказано в сообщении иранского МИДа.

В ведомстве призвали администрацию Трампа вместо оскорблений взять на себя ответственность за нарушение международного права, которое произошло в результате нападения на ядерные объекты Ирана, а также за поддержку Израиля.

Ранее Трамп сообщил о найденном секретном ядерном объекте Ирана. По его словам, помимо трех основных объектов может быть еще один.

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