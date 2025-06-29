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22:17, 29 июня 2025Мир

Трамп сообщил о найденном секретном ядерном объекте Ирана

Трамп заявил, что Иран может скрывать ядерный объект
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Globallookpress.com

Иранская сторона может скрывать секретный ядерный объект в дополнение к трем известным. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — отметил политик.

Однако он не уточнил детали о предполагаемом объекте.

Накануне Дональд Трамп назвал условие, при котором с Ирана могут быть сняты санкции. Так, если Тегеран сможет быть мирным, если сумеет показать, что не будет причинять вред, то глава Белого дома был бы готов к отмене рестрикций.

До этого политик заявлял, что у Тегерана нет будущего. Он назвал жителей Ирана злыми, враждебными и несчастными людьми.

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