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22:35, 29 июня 2025Россия

Офицеры начали массово делать селфи на встрече с Путиным

Офицеры массово сфотографировались с Путиным на личные смартфоны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Участники программы «Время героев» сделали селфи на личные смартфоны с президентом России Владимиром Путиным во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Офицеров фотографировали вместе с российским главой на профессиональную камеру. Однако многие из них захотели сделать селфи с президентом.

«Разрешите на телефон тоже?» — спросил офицер. «Хорошо», — ответил Путин.

После одобрительного ответа офицер достал телефон и сделал снимок, стоя вплотную к президенту.

Ранее Путин заявил, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет.

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