Офицеры начали массово делать селфи на встрече с Путиным

Участники программы «Время героев» сделали селфи на личные смартфоны с президентом России Владимиром Путиным во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Офицеров фотографировали вместе с российским главой на профессиональную камеру. Однако многие из них захотели сделать селфи с президентом.
«Разрешите на телефон тоже?» — спросил офицер. «Хорошо», — ответил Путин.
После одобрительного ответа офицер достал телефон и сделал снимок, стоя вплотную к президенту.
Ранее Путин заявил, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет.