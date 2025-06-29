Офицеры начали массово делать селфи на встрече с Путиным

Офицеры массово сфотографировались с Путиным на личные смартфоны

Участники программы «Время героев» сделали селфи на личные смартфоны с президентом России Владимиром Путиным во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Офицеров фотографировали вместе с российским главой на профессиональную камеру. Однако многие из них захотели сделать селфи с президентом.

«Разрешите на телефон тоже?» — спросил офицер. «Хорошо», — ответил Путин.

После одобрительного ответа офицер достал телефон и сделал снимок, стоя вплотную к президенту.

Ранее Путин заявил, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет.