Пентагон разочаровался в летающем «всевидящем глазе» из-за СВО

Пентагон захотел отказаться от «летающих радаров» E-7

Министерство обороны США планирует отменить программу самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) Boeing / Northrop Grumman E-7 Wedgetail. Об этом сообщает портал Defence Industry Europe.

Первоначально предполагалось заменить устаревший парк самолетов ДРЛО Boeing E‑3 AWACS ВВС США, запланировав поставку в войска двух опытных и 26 серийных Е-7. На это уже было выделено 3,6 миллиарда долларов. Теперь же Пентагон предлагает отказаться от больших летающих «всевидящих глаз» и закупить вместо них пять значительно меньших самолетов ДРЛОУ E‑2D Hawkeye у ​​ВМС, а также увеличить инвестиции в технологии космического наблюдения.

По утверждению высокопоставленного представителя военного ведомства, это связано с несколькими факторами. Одним из них стало опасение по поводу выживаемости такой техники в условиях будущих конфликтов.

Специалисты российского Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) считают, что проводимая на Украине специальная военная операция (СВО) отправит самолеты ДРЛОУ на свалку истории вслед за многими другими образцами вооружения и техники. Эксперты отмечают, что летающие радары оказались слишком уязвимыми в условиях боевых действий даже против не самого «продвинутого» в техническом плане противника.