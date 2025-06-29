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14:28, 29 июня 2025Мир

Раскрыт формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

Зарубин: Путин примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро по телемосту
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро на следующей неделе, в формате телемоста. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«С далекими странами, входящими в БРИКС, Путин свяжется по телемосту», — отметил он.

Российский лидер поучаствует в пленарном заседании саммита. Кроме того, на следующей неделе Владимир Путин запланировал и ряд других международных контактов, добавил Павел Зарубин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, она может пройти не обязательно в Нью-Йорке, а в любом другом месте.

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