Раскрыт формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

Зарубин: Путин примет участие в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро по телемосту

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро на следующей неделе, в формате телемоста. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«С далекими странами, входящими в БРИКС, Путин свяжется по телемосту», — отметил он.

Российский лидер поучаствует в пленарном заседании саммита. Кроме того, на следующей неделе Владимир Путин запланировал и ряд других международных контактов, добавил Павел Зарубин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос о месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, она может пройти не обязательно в Нью-Йорке, а в любом другом месте.