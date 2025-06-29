Российских автовладельцев предупредили о восьми важных изменениях в июле

«Газета.Ru»: В РФ резко вырастет штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД

В июле российских водителей ждут восемь важных изменений. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Во-первых, если президент России Владимир Путин подпишет соответствующий законопроект, то штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД вырастет с 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей. Во-вторых, до 600 тысяч рублей может вырасти штраф для тех собственников грузового автотранспорта, которые будут отказываться или уклоняться от прохождения весового и габаритного контроля.

В-третьих, начнет действовать закон, согласно которому с 100 до 200 тысяч рублей вырастет максимальная сумма страхового возмещения по европротоколу, если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности.

В-четвертых, с 1 июля водителей начнут в пилотном режиме предупреждать об отсутствии полисов ОСАГО на основании фиксации камерами ГИБДД. В-пятых, банки станут чаще отказывать клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

Следующие два пункта касаются цен на автомобили, которые вырастут из-за сезонных факторов и высоких ставок автокредитования. Кроме того, в июле начнут падать размеры скидок.

Наконец, последнее нововведение касается упрощения порядка оформления наследства для семей бойцов СВО. Нормы соответствующего закона распространятся и на вопросы наследования автомобилей.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Миронов призвал ввести в России штрафы для таксистов-мигрантов за нарушение требований к перевозке пассажиров.