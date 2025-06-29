Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 29 июня 2025Экономика

Российских автовладельцев предупредили о восьми важных изменениях в июле

«Газета.Ru»: В РФ резко вырастет штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В июле российских водителей ждут восемь важных изменений. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Во-первых, если президент России Владимир Путин подпишет соответствующий законопроект, то штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД вырастет с 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей. Во-вторых, до 600 тысяч рублей может вырасти штраф для тех собственников грузового автотранспорта, которые будут отказываться или уклоняться от прохождения весового и габаритного контроля.

В-третьих, начнет действовать закон, согласно которому с 100 до 200 тысяч рублей вырастет максимальная сумма страхового возмещения по европротоколу, если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Ржавчина, глюки и поломки. Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
Ржавчина, глюки и поломки.Россияне массово жалуются на китайские авто. Что бесит их больше всего?
25 марта 2025

В-четвертых, с 1 июля водителей начнут в пилотном режиме предупреждать об отсутствии полисов ОСАГО на основании фиксации камерами ГИБДД. В-пятых, банки станут чаще отказывать клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

Следующие два пункта касаются цен на автомобили, которые вырастут из-за сезонных факторов и высоких ставок автокредитования. Кроме того, в июле начнут падать размеры скидок.

Наконец, последнее нововведение касается упрощения порядка оформления наследства для семей бойцов СВО. Нормы соответствующего закона распространятся и на вопросы наследования автомобилей.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Миронов призвал ввести в России штрафы для таксистов-мигрантов за нарушение требований к перевозке пассажиров.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Американский броневик помог российским военным отбить атаку ВСУ

    В «Динамо» рассказали о поступающих от экстрасенсов предложениях

    Россиян предупредили о связанной с водоемами опасной привычке

    В Госдуме высказались о ситуации между Азербайджаном и Россией

    В Рязанской области обнаружили редчайшее растение

    В Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном

    В Кремле рассказали о реакции армян России на события в Армении

    10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за разбитую дверь

    В Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости