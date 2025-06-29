Подпольщик Лебедев: на Украине начались бунты против сотрудников военкоматов

На Украине начались повсеместные бунты против сотрудников военкоматов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. (...) Люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе», — рассказал подпольщик.

Он добавил, что открытых конфликтов с сотрудниками военкоматов становится все больше. По словам Лебедева, украинцы понимают, что сопротивление — это единственная альтернатива отправке на фронт.

Ранее сообщалось, что украинцы начали спасаться от военкомов гранатами. Житель одного из городов запечатлел мужчину, катавшегося на трамвае с гранатой. По словам очевидцев, пассажир трамвая заметно нервничал и постоянно выглядывал кого-то в окно.