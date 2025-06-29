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05:28, 29 июня 2025Мир

Стало известно о дерзком жесте охранника президента Польши в ходе визита в Киев

Охранник президента Польши нацепил шеврон Армии Крайовой в ходе визита в Киев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал фото из Киева, на котором запечатлен его охранник, носящий шеврон польской военной организации Армия Крайова. На этот дерзкий жест обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Армия Крайова известна, среди прочего, этническими чистками украинцев в ходе Второй мировой войны. Журналист отметил, что делегацию Дуды можно отблагодарить за «урок истории».

«Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — тоже должна быть норма», — считает он.

Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом в субботу, 28 июня. Он посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому.

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