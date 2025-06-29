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10:24, 29 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации роты танковой бригады ВСУ в Сумской области

ТАСС: Российские бойцы ликвидировали роту танковой бригады ВСУ в Сумской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / РИА Новости

Бойцы подразделений российской группировки войск «Север» ликвидировали весь личный состав роты танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Яблоновки Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Подтверждается информация о прикомандировании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-му отдельному штурмовому полку, в составе которого весь ее личный состав был уничтожен бойцами "Севера" в районе Яблоновки», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что на сумском направлении зафиксированы действия ВСУ по доукомплектации штурмовых подразделений бойцами из танковых и механизированных бригад, которых направляют в «бессмысленные "мясные контратаки"». Украинские военные предприняли контратаки в районе Алексеевки, Новониколаевки, Юнаковки, Яблоновки и Садков Сумской области. Однако, выяснили журналисты, они оказались безуспешными и привели к потерям со стороны Киева.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на ряде участков сумского направления Российская армия отодвинула ВСУ от государственной границы России почти на 14 километров. По его словам, на данном участке продолжает формироваться так называемая буферная зона.

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