Трамп обрушился с критикой на кандидата в мэры Нью-Йорка

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани чистым коммунистом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани «чистым коммунистом», а также «радикальным левым лунатиком». С критикой он обрушился во время интервью телеканалу Fox News.

«Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает… он радикальный левый лунатик», — возмутился глава Штатов.

Американский лидер также признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка. По словам Трампа, в случае победы на городских выборах Мамдани должен будет «делать правильные вещи», иначе город рискует полностью лишиться федерального финансирования.

Трамп уже высказывался против Зохрана Мамдани. По словам политика, победивший на праймериз Демпартии Мамдани — стопроцентный «коммунист-сумасшедший», который в ближайшее время, по всей видимости, станет мэром. Глава Штатов уточнил, что и раньше у власти США были радикальные представители левого движения, но это «становится немного нелепым».