Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:44, 29 июня 2025Экономика

Трамп рассказал о желающих купить TikTok кандидатах

Трамп: Группа очень богатых людей хотела бы купить TikTok
Кирилл Луцюк

Фото: Collabstr / Unsplash

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с возможной покупкой TikTok. Главу Белого дома процитировало агентство Reuters.

По его словам, он нашел возможного покупателя для TikTok, которым является группа «очень богатых людей». Однако их имена руководитель государства пообещал раскрыть примерно через две недели.

В январе этого года появилась версия, что американское подразделение TikTok может достаться предпринимателю Илону Маску. Для Пекина это наиболее привлекательный вариант развития событий.

В начале июня Brand Finance занес TikTok в пятерку самых дорогих технологических брендов. На первом месте в этом рейтинге расположился Apple, подорожавший до 574,5 миллиарда долларов. Второе, третье, четвертое и пятое места заняли Microsoft (461,1 миллиарда), Google (413 миллиардов), Amazon (356,4 миллиарда) и TikTok/Douyin (105,8 миллиарда) соответственно.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Трамп объяснил желание присоединить Канаду к США

    Трамп рассказал о желающих купить TikTok кандидатах

    В Британии предостерегли Запад от поставок Украине более современного оружия

    Назван способ вернуть переведенные мошенникам деньги

    Стал известен победитель Гран-при Австрии «Формулы-1»

    Трамп назвал причину срыва торговых переговоров с Канадой

    Беженец из Авдеевки потерял глаз из-за избивших его за русский язык бойцов ВСУ

    Во Франции призвали прекратить выписывать чеки Украине

    Пленный украинец раскрыл подробности о латиноамериканцах в рядах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости